Mängel bei Geldwäsche-Bekämpfung: Millionenstrafe für HSBC

Wegen Verstössen bei der Bekämpfung von Geldwäsche muss die britische Grossbank HSBC eine Strafe von 63,9 Millionen Pfund (75 Mio Euro) bezahlen. Die britische Finanzaufsicht stellte über Jahre "gravierende Mängel" bei der automatisierten Überwachung fest, bei der mögliche kriminelle Aktivitäten unter den Hunderten von Millionen Transaktionen jeden Monat festgestellt werden sollen. HSBC habe die Vorwürfe nicht bestritten, teilte die Financial Conduct Authority (FCA) am Freitag in London mit. Deshalb werde die eigentliche Strafe von mehr als 91 Millionen Pfund um 30 Prozent reduziert.