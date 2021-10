Maersk und MSC leiten Containerschiffe zum JadeWeserPort um

Mehr Containerschiffe sollen bis Jahresende den JadeWeserPort in Wilhelmshaven anlaufen. Wie die dänische Reederei Maersk am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, werden voraussichtlich acht Containerschiffe umgeleitet, die bis Ende Dezember auf der Route zwischen Ostasien und Nordeuropa verkehren. Eigentlich sehen die Fahrpläne einen Stopp im ostenglischen Hafen Felixstowe vor - dieser sei aber derzeit ein "Flaschenhals" für die Lieferketten, teilte die Reederei mit. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass vor allem der Mangel an Lastwagenfahrern dort für Probleme bei der Abfertigung sorge.