Maier geht als Vorstandschef der VW-Tochter Skoda

Wechsel an der Spitze der tschechischen VW -Tochter Skoda: Bernhard Maier ist ab Ende dieses Monats nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Er gebe das Amt zum 31. Juli ab, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Mlada Boleslav mit. Maier leitete den Autobauer seit November 2015. Zuvor hatte er unter anderem als Vertriebschef im Vorstand des Sportwagenherstellers Porsche gearbeitet. Über die Umbaupläne im VW-Management hatte zuvor das "Handelsblatt" berichtet.