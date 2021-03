MAN will Werk in Steyr an Ex-Magna-Chef verkaufen

Der Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller MAN will sein Werk im österreichischen Steyr an den Investor Siegfried Wolf verkaufen. Wolfs Angebot sei das "einzige mit industrieller Logik", sagte MAN-Chef Andreas Tostmann am Freitag im Anschluss an eine Betriebsversammlung, wie die Nachrichtenagentur Apa berichtet. Es sei sozial verträglich und der Investor solide. Der ehemalige Magna -Chef Wolf möchte in Steyr ein eigenständiges Unternehmen mit Logistik und Vertrieb aufbauen und auch die Eigenmarke Steyr "wieder zum Leben erwecken".