Der Personalvermittler Manpower hat Gianni Valeri zum Schweiz-Chef ernannt. Valeri werde alle Marken und Angebote von Manpower Group in der Schweiz betreuen - Manpower, Experis und Talent Solutions, teilte der Konzern am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Bisher leitete Valeri nur die Marke Manpower in der Schweiz, nun ist er zum um Country Manager für das Schweizer berufen worden.