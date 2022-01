Manpower Group ernennt Jan Jacob zum Schweiz-Chef

Als Country Manager Schweiz übernehme Jacob die Führung der Manpower Group und der dazugehörigen Tochterfirmen in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Jacob war den Angaben nach 16 Jahre bei der Adecco Gruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt habe er als internationaler Senior Vice President Sales Operations die Verkaufsaktivitäten der Gruppe verantwortet. Zu seinem Vorgänger Gianni Valeri, der im Oktober 2020 den Posten übernahm, werden keine Angaben gemacht.

sta/rw

(AWP)