Im Corona-Krisenjahr 2020 ist der Markt für Heimelektronik in Europa besonders stark gewachsen. Mit einem Umsatz von 323 Milliarden Dollar (274 Mrd Euro) verzeichnete die Branche einen Zuwachs von 12 Prozent, wie der Verband gfu am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Global stiegen die Erlöse nur um 3,2 Prozent auf 1,26 Billionen Dollar (1,07 Billionen Euro) und waren im grössten Einzelmarkt Asien und Ozeanien sogar leicht rückläufig.