Markt: Zur Rose nach Verkaufsspekulationen mit kräftiger Kurserholung

Die Aktien von Zur Rose haben ihre grossen Kursverluste vom Morgen am frühen Montagnachmittag abgeschüttelt und sind in positives Territorium vorgestossen. Händler erklären sich diese Trendumkehr mit einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach das Unternehmen in den letzten Monaten Gespräche mit namhaften Finanzinvestoren geführt habe. Das wiederum weckt Spekulationen über einen Verkauf ins Ausland.