Maschinenbau erhält erstmals wieder mehr Aufträge - Plus im November

Deutschlands Maschinenbauer haben im November 2020 erstmals seit Beginn des vergangenen Jahres Auftragszuwächse aus dem In- und dem Ausland verbucht. Die Bestellungen legten bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert zu, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. "Das Ergebnis ist erfreulich, selbst wenn dazu die schwache Vorjahresbasis einen grossen Beitrag leistet", analysierte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.