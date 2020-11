McDonald's erholt sich - Beschränkungen belasten Geschäft ausserhalb der USA

Die Fast-Food-Kette McDonald's hat sich im dritten Quartal im Vergleich zu den drei Monaten zuvor wieder deutlich erholt. Wegen schwächerer Geschäfte ausserhalb der USA im Zusammenhang mit der Corona-Krise verzeichnete der Konzern insgesamt einen Umsatzrückgang. So sanken die Erlöse um 2 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag in Chicago mitteilte. Während die ausländischen Märkte rückläufig waren, konnte McDonald's in den USA auf vergleichbarer Basis zulegen. Im zweiten Quartal hatte die weitgehende Schliessung von Restaurants dem Burger-Konzern das Geschäft verhagelt.