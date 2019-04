MCH erweitert Fachmesse Swissbau nach Absagen von Ineltec und Sicherheit

Bei den drei Messeangeboten habe es schon länger Überschneidungen in den Sektoren Gebäudeautomation, Energie im Gebäude, Licht und Beleuchtungstechnik sowie Gebäudesicherheit gegeben, schreibt die MCH. Nun würden diese Sektoren in der Swissbau erweitert. Die Swissbau findet vom 14. bis 18. Januar 2020 in der Messe Basel statt.

Laut der MCH kommen rund 100'000 Besucher alle zwei Jahre an die Swissbau nach Basel, davon 57'000 "Entscheidungsträger". Zunehmend werde die Swissbau auch von Eigentümern und Investoren, Immobiliendienstleistern, Facility Managern, Building Information Modeling (BIM)-Verantwortlichen und Gebäudetechnik-Spezialisten besucht.

tp/uh

(AWP)