MCH Group macht weiter mit geplanter Kapitalerhöhung

Insgesamt hatten die Aktionäre Ende November zu diesem Zweck einer Kapitalerhöhung von bis zu 104,5 Millionen Franken zugestimmt. In einer ersten Tranche wurde das Aktienkapital durch Ausgabe von 2 Millionen neuen Namenaktien (Nennwert je 10 Fr.; Ausgabepreis von 15 Fr.) um nominal 20 Millionen Franken erhöht, wie die MCH weiter schrieb.

Nachdem die Bezugsfrist dieser ersten Tranche nun am Freitag abgelaufen ist, soll in der zweiten Tranche das Aktienkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von knapp 7 Millionen neuer Namenaktien (Nennwert je 10 Fr.; Ausgabepreis je 10 Fr.) um knapp 67 Millionen Franken erhöht werden, wie es weiter hiess.

Die berechtigten Inhaber der Bezugsrechte könnten in der zweiten Tranche neue MCH-Aktien erwerben. Für jede diesen Mittwoch nach Handelsschluss gehaltene MCH-Aktie werde dabei ein Bezugsrecht zugeteilt. Dabei berechtigten sieben Bezugsrechte zum Erwerb von sechs neuen MCH-Aktien zum Ausgabepreis von je 10 Franken.

In dieser zweiten Tranche wird der Kanton Basel-Stadt so viele Bezugsrechte ausüben, dass der Anteil Aktien der öffentlichen Hand über der geplanten Schwelle von 33,33 Prozent verbleibt. Die übrigen Bezugsrechte der an der Gesellschaft beteiligten öffentlich-rechtlichen Körperschaften werden an die Lupa Systems von James Murdoch übertragen. Dem Sohn des Medienmoguls werden ausserdem die von den privaten Aktionären nicht ausgeübten Bezugsrechte zugeteilt.

kw/ra

(AWP)