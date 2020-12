Die Aktionäre des Medizinaltechnikunternehmens Medacta haben an der ausserordentlichen Generalversammlung vom Freitag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Aktionäre wählten Riccardo Braglia als zusätzliches Mitglied in den Verwaltungsrat, wie es gleichentags in einer Mitteilung heisst.