Medacta bringt eine neue Knieprothese auf den Markt, die personalisiert auf den jeweiligen Patienten in 3D-Druck hergestellt wird. Mit einer Computertomographie werde zunächst eine 3D-Rekonstruktion des Gelenks des Patienten erstellt, teilte das Tessiner Orthopädieunternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit.