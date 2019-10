Die Medacta Group zahlt im Rahmen ihres 20-jährigen Jubiläums und des im April 2019 erfolgten Börsengangs einen einmaligen Jubiläums-Bonus an alle Mitarbeiter. Die Familie Siccardi habe als Mehrheitsaktionärin (69%) beschlossen, eine freiwillige Bareinlage in die Medacta-Gruppe zu leisten, um den damit verbundenen Geldbedarf von durchschnittlich 16'000 Euro pro Mitarbeiter zu decken, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.