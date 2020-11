Medikamentenhersteller aus China beantragt Zulassung für Covid-19-Impfstoff

Im Rennen um die Zulassung eines Corona-Impfstoffes will sich ein chinesisches Unternehmen einen Vorsprung sichern. So beantragte der chinesische Impfstoffentwickler China National Biotec Group eine Zulassung seines Präparates, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua Finance am Mittwoch unter Berufung auf Äusserungen des Biotec-Mutterkonzerns Sinopharm berichtete.