Medizinkonzern Fresenius treibt Expansion in Kolumbien voran

(Ausführliche Fassung) - Der Medizinkonzern Fresenius treibt seine Expansion in Lateinamerika voran. Die spanische Tochter Quironsalud übernimmt das kolumbianische Privatkrankenhaus Centro Medico Imbanaco für insgesamt rund 300 Millionen Euro, wie der Dax -Konzern am Montag in Bad Homburg mitteilte.