Medmix-Ausgabekurs dürfte laut Bookrunnern bei 45 Franken liegen

Bereits am Vortag hiess es, dass die Preisspanne auf 45 bis 47 Franken je Anteil eingegrenzt worden sei. Die Bücher seien in diesem Bereich mehrfach überzeichnet gewesen.

Ursprünglich hatte Sulzer die Preisspanne für die Medmix-Aktien bei 37 bis 47 Franken festgelegt. Die Papiere können noch bis um 12 Uhr am heutigen Mittwoch gezeichnet werden.

Die Sulzer-Aktionäre hatten die Abspaltung der am schnellsten wachsenden und rentabelsten Geschäftseinheit des Konzerns am 20. September gebilligt. Erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden sollen die Titel am (morgigen) Donnerstag, 30. September.

cf/rw

(AWP)