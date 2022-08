Der Regen der vergangenen Tage in Teilen des Rheineinzugsgebiets lässt das Wasser im Rhein etwas steigen. Am Montagmorgen lag der Pegelstand in Köln wieder bei 94 Zentimetern - ein Plus von 14 Zentimetern gegenüber dem Vortag. In Düsseldorf stieg der Pegelstand um sechs auf 44 Zentimeter. Weiter flussabwärts war die vom Oberrhein kommende Welle am Montagmorgen aber noch nicht angekommen. In Emmerich stagnierte der Pegelstand nach dem historischen Tiefstand der vergangenen Woche zunächst bei drei Zentimetern.