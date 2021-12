Mehrheit der deutschen Mittelständler trotz anhaltender Pandemie zuversichtlich

Lieferengpässe und die anhaltende Corona-Pandemie trüben die Zuversicht bei Deutschlands Mittelständlern. "Die Geschäftserwartungen der mittelständischen Unternehmen für die nächsten sechs Monate sind in diesem Herbst deutlich gesunken und weit hinter ihren langjährigen Durchschnittswert zurückgefallen", stellten der Bankenverband BVR und die DZ Bank in ihrer jüngsten Mittelstandsumfrage fest, die am Dienstag veröffentlicht wurde. "Trotz der aktuellen Verschlechterung bleibt aber eine kleine Mehrheit der von uns befragten mittelständischen Unternehmen weiterhin optimistisch, was die Entwicklung der nächsten sechs Monate anbelangt."