Mercedes-Benz baut Elektromotor in Berlin

Der Autobauer Daimler richtet das Berliner Mercedes-Benz-Werk neu aus. Dort sollen leistungsstarke Elektromotoren für AMG-Modelle gebaut werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ausserdem entsteht dort ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung. "Damit wird Berlin wichtiger im globalen Produktionsverbund", erklärte Mercedes-Benz-Vorstandsmitglied Jörg Burzer. Insgesamt investiere das Unternehmen in den nächsten sechs Jahren einen niedrigen dreistelligem Millionenbetrag in das Werk im Ortsteil Marienfelde.