Mercedes-Benz übertrifft Sparten-Prognosen - Aktie dreht ins Plus

Der Autohersteller Mercedes-Benz hat ersten Berechnungen zufolge im Geschäft mit Autos und Vans im vergangenen Jahr besser abgeschlossen als erwartet. Für die Sparte erwarte der Vorstand nun eine bereinigte Umsatzrendite von 12,7 Prozent sowie ein bereinigtes Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 14 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Stuttgart mit. Bislang hatte die Unternehmensspitze eine Rendite von 10 bis 12 Prozent angepeilt. An der Börse drehten die Mercedes-Benz-Papiere ins Plus.