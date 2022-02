Mercedes-Benz verhängt in Deutschland Bestellstopp für E-Klasse-Limousine

Der Autobauer Mercedes-Benz hat in Deutschland einen Bestellstopp für die aktuelle Version der E-Klasse-Limousine verhängt. Aufgrund weltweit steigender Orderzahlen sei das Produktionsvolumen ausgeschöpft, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage in Stuttgart mit. Zuvor hatten die Zeitungen "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichtet.