Mercedes trotzt Problemen mit hohen Verkaufspreisen - Russland-Rückzug belastet

Der Autobauer Mercedes-Benz verdient weiter kräftig an hohen Verkaufspreisen und macht damit die widrigen Bedingungen aus der Chipkrise und dem Ukraine-Krieg grossteils wett. Der Umsatz des Konzerns aus fortgeführten Geschäften stieg im ersten Quartal um 6 Prozent auf 34,9 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.