Merck geht mit Milliarden-Offerte in Bieterwettbewerb um Versum

(neu: Reaktion Versum Materials im dritten Absatz, Analystenstimmen im achten und neunten Absatz, Kurse aktualisiert) - Der Darmstädter Merck-Konzern will mit einer Milliardenübernahme in den USA sein Geschäft mit der Elektronikindustrie ausbauen. Das Dax-Unternehmen hat ein Auge auf den amerikanischen Halbleiterzulieferer Versum Materials geworfen und bietet 5,9 Milliarden Dollar in bar (knapp 5,2 Mrd Euro), wie Merck am Mittwoch mitteilte. Dabei scheuen die Darmstädter auch einen Bieterwettbewerb nicht: An Versum hatte Ende Januar auch der US-Spezialchemiekonzern Entegris Interesse signalisiert. Er will das Unternehmen für vier Milliarden Dollar übernehmen. Die beiden Firmen streben an, sich per Aktientausch bis Jahresende zusammenzuschliessen.