Merck steigt bei französischer Biotech-Firma ein - Medikament auslizenziert

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA steigt beim französischen Biotechunternehmen Diaccurate ein. Gleichzeitig gibt die Darmstädter Dax -Firma die Weiterentwicklung eines möglichen Krebsmedikaments an die Franzosen ab. Wie Diacurrate am Mittwoch in Paris mitteilte, wird der bisher bei Merck unter dem Namen M2698 geführte Wirkstoff einlizenziert. Diaccurate werde die Substanz nun in klinischen Studien unter dem Namen Diacc3010 weiter erforschen. Finanzielle Angaben zu dem Deal und zur Höhe des Merck-Anteils machte das Unternehmen nicht.