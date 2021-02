Merck will Biontech schneller mit Lipiden für Corona-Vakzin beliefern

Der deutsche Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck und der Corona-Impfstoffhersteller Biontech erweitern ihre Zusammenarbeit. Das Dax -Unternehmen will die Lieferung der von der Mainzer Biontech dringend benötigten Lipide erheblich beschleunigen und die Liefermengen bis Jahresende steigern, wie Merck am Freitag in Darmstadt mitteilte.