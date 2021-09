Merck will deutlich mehr in Wachstum investieren - Milliarden für Übernahmen

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA setzt sich unter seiner neuen Chefin ehrgeizige Wachstumsziele. "Unsere Ambition ist, das weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden", sagte Belen Garijo am Donnerstag laut Mitteilung anlässlich des Kapitalmarkttags des Unternehmens. Hierzu will Merck in Zukunft kräftiger investieren als bisher. Für Zukäufe kalkuliert Garijo, die das Darmstädter Dax -Unternehmen seit Mai führt, zudem mit einem Betrag im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich ab Ende 2022.