Metall Zug plant Baueingabe für SHL Medical-Bauprojekt Ende 2021

Die Urban Assets Zug AG, ein Tochterunternehmen der Metall Zug, startete Ende 2020 mit der SHL Medical ein Studienauftragsverfahren für die Entwicklung des Baufelds "Südtor" im Süden des Areals des Tech Clusters Zug. Entstehen soll ein kombiniertes Produktions- und Bürogebäude für SHL Medical.

Da die SHL Group über die nächsten Jahre ein kontinuierliches Wachstum anstrebe, sei ein Ausbau des Standortes in zwei Bau-Etappen und in vier Ausbaustufen vorgesehen, heisst es weiter. Die Inbetriebnahme der vier Ausbaustufen erfolge in mehreren Etappen.

sig/tt

(AWP)