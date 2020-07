Metall Zug: Schleuniger übernimmt amerikanische Cirris Systems

Eine entsprechende Vereinbarung sei am Vortag geschlossen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Kauf erfolge im Rahmen eines Asset Deals, wobei die Aktivitäten durch die neu gegründete Cirris Inc. übernommen würden. Weitere Angaben zu den finanziellen Details wurden keine gemacht.

Cirris ist den Angaben zufolge ein führender Anbieter von Verdrahtungs- und Kabelbaumprüfgeräten. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mit 75 Mitarbeitenden einen Umsatz von 13,5 Millionen US-Dollar erzielt.

Zum Vergleich: Die Metall Zug-Tochter hat im Vorjahr rund 208 Millionen Franken umgesetzt. Schleuniger ist auf dem Gebiet der Kabelprüfgeräte bereits mit den deutschen Firmen adaptronic Prüftechnik in Wertheim und Schleuniger Test Automation in Jettingen aktiv.

