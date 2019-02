Metall Zug setzt neue Spartenleiter ein - Arnold wird CEO Infection Control

Dominik Arnold wird sein Amt am 1. Mai 2019 antreten, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Beat Spalinger an, der sich wieder auf das Verwaltungsratspräsidium der Belimed AG konzentrieren wird. Bisher hatte Spalinger die beiden Ämter als Doppelfunktion inne. Im Rahmen dieses Wechsels tritt Spalinger zudem seine Minderheitsbeteiligung an der Belimed wieder an Metall Zug ab.

Auch der zukünftige CEO des Bereichs "Life Science Solutions" sei ernannt worden und werde seine Funktion am 1. Juli 2019 antreten, heisst es weiter. Sein Name soll zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden. Die neu geschaffene Sparte ist auf das Geschäft mit Anlagen für die Pharmaindustrie fokussiert.

Im vergangenen Juni hatte Metall Zug die Neugliederung des Segments Belimed in die zwei Bereiche angekündigt. Im Rahmen der Restrukturierung wurden die Life-Science-Aktivitäten im oberbayrischen Mühldorf geschlossen.

an/uh

(AWP)