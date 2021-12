Metall-Zug-Verwaltungsräte Heinz Buhofer und Peter Terwiesch ziehen sich zurück

Bei der Metall Zug Gruppe kommt es zu zwei gewichtigen Abgängen im Verwaltungsrat. So werden sich an der kommenden Generalversammlung Heinz Buhofer und Peter Terwiesch nicht mehr zur Wiederwahl stellen, wie die Gruppe am Montag mitteilte. Über die Anträge zur künftigen Besetzung des Verwaltungsrats werde zu gegebener Zeit informiert.