Trotz wieder gestiegener Corona-Infektionszahlen ist der Umsatz des Grosshandelskonzerns Metro im ersten Quartal deutlich gewachsen. Dank zweistelliger Wachstumsraten bei Profikunden stiegen die Erlöse per Ende Dezember um 20 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Damit lägen diese über dem Vor-Pandemieniveau, hiess es. "In diesen 2 Jahren Pandemie hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach Ausser-Haus-Konsum ungebrochen und die Gastro kreativ, resilient und das Comeback stark ist", sagte Vorstandsvorsitzender Steffen Greubel.