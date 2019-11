Mettler-Toledo steigert Umsatz im dritten Quartal

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf 5,77 US-Dollar, wie das Unternehmen mit Sitz in den USA und Hauptzentrale in Greifensee im Kanton Zürich am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 8 Prozent auf 196,2 Millionen US-Dollar zu.

Angesichts der aktuellen Marktbedingungen rechnet das Management für das vierte Quartal mit einem Umsatz-Wachstum in Lokalwährungen von rund 3 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sollte der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr zwischen 12 und 13 Prozent liegen, schrieb das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen weiter.

Laut CEO Olivier Filliol profitiert Mettler-Toledo von den eigenen Wachstums-Initiativen. Mit Ausnahme der Lebensmittel-Sparte sei das Wachstum in allen Bereichen solid. Für das kommende Geschäftsjahr 2020 sei er bezüglich Marktanteilsgewinnen weiter zuversichtlich, das makroökonomische Umfeld werde aber unsicherer, sagte Filliol gemäss Mitteilung.

yl/tt

(AWP)