Für PendoTech mit Sitz in New Jersey bezahlt Mettler-Toledo in einer ersten Tranche 185 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen aus Greifensee am Mittwoch mitteilte. Nach dem Abschluss der Transaktion können weitere Zahlungen über bis zu 20 Millionen Dollar hinzukommen.

cf/

(AWP)