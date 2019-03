Meyer Burger: Oxford PV will MB-Aktien am Markt platzieren

Der neue Partner des Solarzulieferers Meyer Burger, die britische Oxford PV, will ihre im Rahmen einer Kreuzbeteiligung erhaltenen Meyer Burger-Aktien wieder verkaufen. Die rund 62,3 Millionen Meyer Burger-Aktien sollen über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren am Markt platziert werden, wie Meyer Burger am Mittwoch mitteilte.