FERRAND (awp international) - Der französische Reifenhersteller Michelin hat die Corona-Pandemie bereits im ersten Quartal deutlich zu spüren bekommen - und das obwohl die Geschäfte zum Jahresauftakt ja noch rund liefen. Der Umsatz fiel währungsbereinigt um acht Prozent auf 5,33 Milliarden Euro, wie der Conti-Konkurrent am Mittwoch nach Börsenschluss in Clermont-Ferrand mitteilte. Der Absatz fiel in den ersten drei Monaten um zwölf Prozent, wobei der Rückgang im März bei 21 Prozent lag.