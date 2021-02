Die Migros Bank hat Markus Schawalder per 1. April 2021 zum Leiter Private Kunden ernannt. In dieser Funktion wird er auch Mitglied der Geschäftsleitung. Schawalder folgt auf Markus Maag, der auf diesen Zeitpunkt die Leitung Private Kunden in der Region Zürich übernimmt und aus der Geschäftsleitung ausscheidet, wie das Institut am Montag mitteilte.