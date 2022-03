Die Migros Bank hat Thomas Friedli per Mitte Juni 2022 zum Leiter Private Kunden in der Region Nordwestschweiz ernannt. Er berichtet laut Mitteilung vom Montag an Markus Schawalder, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für das Geschäft mit Privaten Kunden auf Gesamtbankstufe.