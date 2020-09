Migros-Tochter Saviva entlässt 25 Angestellte

Die Coronakrise habe der Gastronomie-Branche in der ganzen Schweiz schwer zugesetzt, heisst es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Aufträge seien stark zurückgegangen und eine Erholung sei nicht in Sicht.

Die Kündigungen haben den Angaben zufolge keinen Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf von Saviva, sondern sind auf die enormen Auswirkungen der Pandemie auf die Gastrobranche zurückzuführen.

Der Verkaufsprozess für Saviva ist "wie geplant im Gang", heisst es weiter. Sobald dieser abgeschlossen ist, werde darüber informieren. Am 26. Juni hatte Migros bekannt gegeben, sich von Saviva trennen zu wollen.

sig/rw

(AWP)