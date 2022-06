Migros-Tochter Sparrow Ventures beteiligt sich an Camping-Plattform

Nomady wurde 2019 in Einsiedeln gegründet und vermittelt private Camping-Stellplätze wie auch einfache Unterkünfte in der Natur. Aktuell umfasst das Angebot über 500 Gastgeberinnen und Gastgeber in der Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Wachstumsgeschwindigkeit und die Zukunftsperspektiven von Nomady hätten Sparrow von einer Investition überzeugt. Nomady seinerseits hoffe, vom grossen Netzwerk der Migros-Gruppe zu profitieren.

Dabei soll die Beteiligung vor allem der Migros-Reisetochter Hotelplan zugutekommen. Hotelplan könne dadurch den Fokus auf digitale Geschäftsmodelle verstärken und das Angebot um nachhaltige, naturnahe Reisen ausbauen.

Nomady will Wachstum weiter vorantreiben

Insgesamt flossen Nomady im Rahmen der Finanzierungsrunde 2 Millionen Franken zu. Dieses Geld kam laut der Mitteilung mehrheitlich von Sparrow, aber auch von bestehenden und neuen nicht näher genannten Investoren. Die Mittel will Nomady vor allem in den weiteren technischen Ausbau der Plattform und die Vermarktung stecken.

Sparrow Ventures tritt als Wachstumskapitalgeber der Migros-Gruppe auf und investiert in vielversprechende Jungunternehmen. Zuletzt hatte Sparrow Ende März das Dental-Startup Bestsmile übernommen. Weiter ist Sparrow auch in den Jungunternehmen VIU, Hello Better und Selma investiert.

