Migros überträgt Fitnesspark Malley an die Activ Fitness AG

Anfang Januar 2022 soll der Übertrag über die Bühne gehen, wie die Migros am Montag mitteilte. Damit werde das Fitnessangebot für die Kundinnen und Kunden in der Westschweiz verbessert, etwa mit Blick auf das Preis-Leistungsverhältnis oder dank dem schweizweiten Netz an Trainingsmöglichkeiten.

Für den Fitnesspark in Malley werde 2021 somit zu einem "Übergangsjahr", heisst es weiter. Doch würden alle Mitarbeitenden von der Activ Fitness AG weiterbeschäftigt. Das Netz von Activ Fitness wächst auf 132 Anlagen an mit über 4400 Angestellten.

mk/kw

(AWP)