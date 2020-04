Mikron nimmt weitere Kapazitätsanpassung in Agno vor - 110 Mitarbeiter betroffen

Zusammen mit den Sozialpartnern werde eine möglichst sozialverträgliche Lösung für die Betroffenen gesucht, teilte Mikron am Freitag mit. Mittelfristig sei keine Erholung der Nachfrage aus der Automobilindustrie zu erwarten. Man halte aber am Maschinenbaustandort Agno fest.

Die Markteinführung der neuen Maschinengeneration Mikron Multix werde weiter vorangetrieben. Durch den Ausbau dieser Plattform werde das Produktportfolio in den kommenden Jahren sukzessive erneuert. Das Werkzeuggeschäft von Mikron Tool und das Segment Mikron Automation sind von dieser Massnahme nicht betroffen.

Bereits im November 2019 hatte Mikron am Standort Agno Kurzarbeit bei den damals 370 Beschäftigten eingeführt und den Personalbestand reduziert. Parallel zu Kapazitätsanpassungen am Maschinenbaustandort in Agno hat Mikron auch an den beiden Maschinenbau- und Automationsstandorten in Deutschland erste Kapazitätsanpassungen vorgenommen respektive teilweise Kurzarbeit eingeführt.

sig/cf

(AWP)