Milchverarbeiter Cremo übernimmt Kaltkaffeemarke Lattesso

Innoprax sei mit Lattesso die Nummer zwei auf dem Schweizer Markt für kalte Kaffeegetränke, heisst es in einer Mitteilung von Cremo vom Donnerstag. Seit der Lancierung Anfang 2013 wird Lattesso exklusiv am Cremo-Standort in Siders produziert, wie Cremo weiter schreibt. Diese Partnerschaft habe den Kaufentscheid, der im Einklang mit der Cremo-Strategie stehe, begünstigt. Firmengründer und Mehrheitsaktionär Erich Kienle werde nach der Übernahme die Leitung des Cremo-Marketings übernehmen.

