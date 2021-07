Milliardenauftrag für Siemens Mobility aus den USA

Siemens Mobility hat in den USA einen Rekordauftrag an Land gezogen. Mit 3,4 Milliarden US-Dollar (2,9 Milliarden Euro) ist es der grösste, den die Konzernsparte je in Nordamerika erhalten hat, wie Siemens am Mittwoch mitteilte. Der Auftrag des US-Verkehrsunternehmens Amtrak umfasst demnach die Konstruktion, Herstellung und technische Wartung von 73 Zügen. Zudem gibt es eine Option zu Erweiterung des Auftrags um bis zu 140 weitere Züge.