Millionen Briten müssen mit deutlich höheren Energiepreisen rechnen

(Ausführliche Fassung) - In Grossbritannien müssen Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig deutlich mehr für Energie bezahlen. Die Aufsichtsbehörde Ofgem erhöhte die Höchstgrenze für Energiepreise am Donnerstag um 54 Prozent auf durchschnittlich 1971 Pfund (2370 Euro) pro Jahr. Dieser sogenannte Energy Price Cap gilt vom 1. April an und legt fest, wie viel Geld die Versorger im Grundtarif für Gas und Elektrizität verlangen dürfen. Seit Oktober 2021 lag diese Grenze bei 1277 Pfund im Jahr.