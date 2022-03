Mirabaud erzielt 2021 höheren Gewinn

Der Reingewinn der Gruppe kletterte rund 13 Prozent auf 40,5 Millionen Franken, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Auf der Ertragsseite ergab sich ein Plus von knapp 5 Prozent auf 313 Millionen Franken. Den Hauptanteil davon machten mit 260 Millionen die Kommissionserträge aus.

Verwaltete Vermögen steigen

Die verwalteten Vermögen stiegen innerhalb eines Jahres um 11 Prozent auf 38,9 Milliarden Franken per Ende 2021 an. Neben der guten Entwicklung der Finanzmärkte habe ein Zufluss von Neugeldern in Höhe von 652 Millionen Franken dazu beigetragen, so die Meldung.

Die Vermögen russischer Kunden machten dabei nur einen geringen Prozentsatz der Gesamtvermögen aus, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Auch stehe kein Kunde der Bank auf der Sanktionsliste.

Die Bilanzsumme der Gruppe lag Ende Jahr mit 4,48 Milliarden Franken auf Höhe des Vorjahrs. Der Grossteil der Aktiven sei bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hinterlegt, wobei die Negativzinsen die operativen Ergebnisse belastet hätten, schreibt die Bank. Die Tier-1-Kernkapitalquote von 21,3 Prozent bleibe weiterhin klar über den von Basel III festgelegten Mindestanforderungen.

