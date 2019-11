Mischkonzern Bouygues mit Umsatzplus insbesondere dank Bau- und Telekomgeschäft

Der Mischkonzern Bouygues hat von gut laufenden Geschäften in seiner Bausparte und dem wachsenden Telefongeschäft profitiert. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz um neun Prozent auf knapp 27,6 Milliarden Euro zu, wie Bouygues am Donnerstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um fünf Prozent. Das operative Ergebnis kletterte um elf Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Der Konzern bekräftigte die Jahresziele, wonach die Profitabilität im laufenden Jahr verbessert werden soll.