Der Mischkonzern Bouygues will einen Teil seiner Beteiligung am Zugkonzern Alstom verkaufen. An Alstom ist Bouygues aktuell mit 27,7 Prozent beteiligt. Der Verkauf von den gut 29 Millionen Alstom-Aktien soll durch ein beschleunigtes Verfahren an institutionelle Investoren erfolgen, wie Bouygues am Mittwoch in Paris mitteilte. Danach werde Bouygues noch 14,7 Prozent an Alstom halten.