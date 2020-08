Mischkonzerns Bouygues mit starkem Umsatzrückgang - rutscht in roten Zahlen

Der Umsatz des französischen Mischkonzerns Bouygues hat im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise deutlich nachgegeben. Die Erlöse seien um 15 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro gesunken, teilte Bouygues am Donnerstag in Paris mit. Der Konzern führte den Rückgang ausschliesslich auf die Pandemie zurück, besonders in Frankreich sei das Geschäft mit dem Beginn des Lockdowns am 17. März stark belastet worden.